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Боец UFC Мадсен рассказал, можно ли считать Махачева лучшим из лучших

Боец UFC Мадсен: Махачева можно считать лучшим из лучших

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ufc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марк Мадсен заявил, что россиянина Ислама Махачева можно считать лучшим из лучших, передает «Спорт-Экспресс».

«Если бы взял Ислама в захват корпуса, смог бы запустить его прогибом? Я уже боролся с Исламом Махачевым. Но то, что было на ковре, остается на ковре. Могу только сказать вам, что Ислам — лучший в мире», — сказал Мадсен.

21 октября Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Несмотря на эту победу, Махачев не возглавил рейтинг, а лишь поднялся с третьего на второе место, уступая только Джону Джонсону. В обновленном рейтинге UFC россиянин занял первое место. Третьим остался австралиец Волкановски.

Россиянин заработал за победу на турнире UFC 294 около $2 млн. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

Ранее шотландский боец UFC заявил, что люди не любят стиль россиян.

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