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Российский тренер считает, что большая часть команд РПЛ равна по силам

Балахнин заявил, что для лидеров РПЛ нет проходных матчей

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) матчем между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА. В комментарии «Газете.Ru» специалист обратил внимание на то, что для армейцев этот матч не будет проходным, и, в целом, многие команды чемпионата равны по силам.

«Сейчас большая группа команд приблизительно равна, большой разницы между ними нет. Поэтому команда из верхней части таблицы может играть с соперником из нижней части, и получается достаточно острый матч. И сложно определить, кто сильнее. И эта игра — такая же. Сейчас прослеживается равенство в чемпионате. Легких игр, проходных, ни для ЦСКА, ни для, скажем, «Зенита» или «Краснодара» я не вижу», — считает Балахнин.

На данный момент ЦСКА с 24 очками идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 14 туров набрал 18 баллов и расположился на 10-й строчке, при этом команда Сергея Ташуева выиграла три последних матча. Воронежцы примут ЦСКА на своем поле в субботу, 11 ноября, матч начнется в 14:00 по московскому времени. Соперников рассудит Алексей Сухой.

Ранее Балахнин объяснил, почему в матче «Зенит» — «Краснодар» не будет фаворита.

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