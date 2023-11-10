Стало известно, в каком весе Павлович и Аспинал подошли к бою на UFC 295

В Нью-Йорке состоялась церемония взвешивания, предшествующая старту турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 295), который пройдет в ночь с 11 на 12 ноября.

В соглавном поединке турнира сойдутся россиянин Сергей Павлович и англичанин Том Аспинал. По итогам взвешивания масса тела 31-летнего Павловича составила 117,84 кг, а у его 30-летнего оппонента 118,66 кг.



Победитель этого противостояния получит временный пояс чемпиона организации в тяжелом весе. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби, который состоялся 21 октября, Ислам Махачев одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Несмотря на эту победу, Махачев не возглавил рейтинг, а лишь поднялся с третьего на второе место, уступая только Джону Джонсону. В обновленном рейтинге UFC россиянин занял первое место. Третьим остался австралиец Волкановски.

Ранее шотландский боец UFC заявил, что люди не любят стиль россиян.