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«Путин дал поручение, я закупился попкорном»: Фетисов сомневается в остановке оттока молодежи

Депутат Фетисов заявил, что не знает, как остановить отток хоккеистов в США

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы и Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что с интересом будет наблюдать за развитием ситуации, связанной с оттоком молодых игроков за океан.

По его словам, на данный момент в законодательстве не существует никакой правовой базы, которая регулировала бы эту ситуацию.

«Президент страны озаботился тем, что наших спортсменов бесконтрольно вывозят за границу. Президент дал поручение. Я не знаю, как оно будет реализовано, будет интересно посмотреть. Посмотрим, что скажет нам министр, потом будем обсуждать. Я пока не понимаю, как это можно сделать. Я закупился попкорном. Президент задал очень правильный вопрос, посмотрим, как они смогут его решить», — заявил Фетисов.

19 октября в рамках форума »Россия — спортивная страна» Владимир Путин поручил разобраться «с дельцами от хоккея, которые тащат детишек за границу».

Ранее стала известна судьба тренера СКА Ротенберга в команде.

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Хоккей. КХЛ
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