В Ереване прошла церемония открытия чемпионата мира по самбо

В Ереване состоялась церемония открытия чемпионата мира по самбо, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS)

Мировое первенство 2023 года, партнерами которого стали «Роснефть» и Банк ВТБ, пройдет в армянской столице с 10 по 12 ноября. В общей сложности будет разыгран 21 комплект наград. В соответствии с решением исполкома FIAS спортсмены из России, Белоруссии, Франции и команды беженцев выступят в нейтральном статусе.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Чемпионат мира 2022 года по самбо проходил в Бишкеке. Сборная России в ходе него одержала победу в общекомандном медальном зачете.

Ранее шотландский боец UFC заявил, что люди не любят стиль россиян.