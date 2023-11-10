Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ереване прошла церемония открытия чемпионата мира по самбо

В Ереване стартовал чемпионат мира 2023 года по самбо

close
100%
ФИАС

В Ереване состоялась церемония открытия чемпионата мира по самбо, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS)

Мировое первенство 2023 года, партнерами которого стали «Роснефть» и Банк ВТБ, пройдет в армянской столице с 10 по 12 ноября. В общей сложности будет разыгран 21 комплект наград. В соответствии с решением исполкома FIAS спортсмены из России, Белоруссии, Франции и команды беженцев выступят в нейтральном статусе.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Чемпионат мира 2022 года по самбо проходил в Бишкеке. Сборная России в ходе него одержала победу в общекомандном медальном зачете.

Ранее шотландский боец UFC заявил, что люди не любят стиль россиян.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий