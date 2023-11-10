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У экс-капитана «Спартака» серьезные проблемы с налоговой

«Мутко против»: экс-защитника «Спартака» Комбарова обвиняют в неуплате налогов

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Официальный сайт «Спартака»

Бывший защитник столичного «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров обвиняется в неуплате налогов. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

По информации источника, экс-капитан красно-белых задолжал сумму в размере 860 тысяч рублей. В ближайшее время долг будет передан судебным приставам, и до его погашения личные счета Комбарова будут находиться под блокировкой.

«Мутко Против» также заявляет, что брат-близнец Комбарова Кирилл имеет налоговую задолженность в размере 3 500 рублей.

Дмитрий Комбаров завершил профессиональную карьеру в 2021 году. За время пребывания в футболе он успел поиграть в московском «Динамо», «Спартаке» и самарских «Крыльях Советов». В 2017 году в составе «Спартака» под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры Дмитрий Комбаров стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

В предстоящем матче «Спартак» на своем поле примет «Ростов». Эта игра пройдет 12 ноября в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 14 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». Отставание от лидера турнирной таблицы — «Краснодара» — составляет десять баллов.

Ранее парагвайский футболист «Спартака» рассказал, какие русские блюда любил до переезда в Россию.

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