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Российскому хоккеисту предрекли звание лучшего бомбардира по итогам сезона НХЛ

Журналист Вышински заявил, что Кучеров может стать лучшим бомбардиром НХЛ

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Reuters

Американский журналист и обозреватель ESPN Грег Вышински опубликовал статью, в которой выразил мнение, что российскому нападающему «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову под силу завоевать звание лучшего бомбардира Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона.

«В том сезоне за «Лайтнинг» он набрал 48 очков в большинстве. Уже 10 из 22 очков в этом сезоне он набрал благодаря численному преимуществу. Кучерову выгодно играть с динамичным центровым Брейденом Пойнтом, который уже в этом сезоне набрал 17 очков. Учитывая, что Куч уже завоевал один результативный титул, если он будет здоров, у него явно есть угроза сделать это снова», — написал журналист.

8 ноября «Тампа» в выездном матче обыграла «Монреаль Канадиенс» с результатом 5:3. Кучеров в этом поединке набрал два очка: он открыл счет в матче спустя 22 секунды после стартовой сирены и отдал результативную передачу.

В текущем сезоне российский хоккеист принял участие в 13 матчах своей команды, набрав 22 очка — на его счету 10 заброшенных шайб и 12 результативных передач.

Кучеров занимает первую строчку в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ. У Элиаса Петтерссона из «Ванкувер Кэнакс» 21 очко. На третьем месте бомбардирского списка находится соотечественник Кучерова, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В его активе 20 набранных очков. 8 ноября «Рейнджерс» обыграли «Детройт Ред Уингз», а Панарин записал на свой счет заброшенную шайбу, таким образом продлив свою результативную серию в регулярном чемпионате до 12 матчей.

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