Зидан раскрыл, в чем заключается магия Месси

Бывший футболист и тренер «Реала» Зинедин Зидан во время встречи с аргентинским нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси рассказал, что отличает форварда от остальных футболистов и делает его одним из лучших в мире. Речь Зидана опубликована на YouTube-канале Adidas.

«Чтобы играть на позиции «десятки», нужно владеть магией, как в случае с тобой. Потому что «десятка» — это лидер команды, а лидер должен быть творцом. У него должно быть что-то, что отличает его от других, как у тебя.

Ты замечаешь различные вещи раньше всех. Номер 10 и должен это делать. Я на секунду опережал всех остальных, а ты — на три. Вот что, как по мне, отличает тебя от остальных», — заявил Зидан.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси назвал человека, который его восхищает.