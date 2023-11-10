Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зидан раскрыл, в чем заключается магия Месси

Тренер Зидан заявил, что Месси на поле замечает различные вещи раньше всех

close
100%
SUSANA VERA/Reuters

Бывший футболист и тренер «Реала» Зинедин Зидан во время встречи с аргентинским нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси рассказал, что отличает форварда от остальных футболистов и делает его одним из лучших в мире. Речь Зидана опубликована на YouTube-канале Adidas.

«Чтобы играть на позиции «десятки», нужно владеть магией, как в случае с тобой. Потому что «десятка» — это лидер команды, а лидер должен быть творцом. У него должно быть что-то, что отличает его от других, как у тебя.

Ты замечаешь различные вещи раньше всех. Номер 10 и должен это делать. Я на секунду опережал всех остальных, а ты — на три. Вот что, как по мне, отличает тебя от остальных», — заявил Зидан.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси назвал человека, который его восхищает.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий