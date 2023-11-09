Второй клуб из Белоруссии может появиться в КХЛ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский в интервью Legalbet заявил, что не исключено появление еще одной команды из Белоруссии в турнире.

В настоящее время в КХЛ Белоруссию представляет минское «Динамо».

«Еще один белорусский клуб не помешал бы. Но здесь все зависит от белорусов, если бы они захотели, то мы бы их с удовольствием приняли бы в КХЛ. Необходимо выполнить обязательства по регламенту: бюджет, инфраструктура, игроки. Хоккей в Белоруссии развивается, его там любят, почему нет. Мы готовы рассмотреть предложения, лига никому не отказывает», — заявил Каменский.

Лучшим достижением в истории минского «Динамо» в КХЛ является выход в первый раунд плей-офф. Минчане четырежды входили в борьбу за Кубок Гагарина по итогам регулярного сезона, однако ни одной победы в сериях не одерживали.

В сезоне-2023/24 «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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