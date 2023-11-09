Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стала известна самая опасная тройка в КХЛ

Форвард «Куньлуня» Пулккинен назвал тройку «Динамо» самой опасной в КХЛ

close
100%
Global Look Press

Финский форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлун Ред Стар» Теему Пулккинен в интервью Legalbet заявил, что считает самой опасной динамовскую тройку нападения Гусев — Пакет — Уилл.

По его словам, эти игроки способны навести шороха у ворот противника и систематически помогают московскому клубу набирать очки в турнирной таблице.

«Самая лучшая тройка в лиге — это Гусев — Пакет — Уилл. У них впечатляющая статистика по заброшенным шайбам в большинстве. Они проводят на площадке достаточно много времени, и забивают на протяжении всего сезона. Опасные парни», — заявил Пулккинен, выступавший ранее за бело-голубых.

В нынешнем сезоне команда под руководством Алексея Кудашова набрала 42 очка после 28 игр и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшем матче москвичи сыграют против минских одноклубников. Игра пройдет в белорусской столице 12 ноября и начнется в 17:10 по местному времени.

Ранее экс-тренер «Спартака» Федор Канарейкин назвал три команды-открытия сезона в КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий