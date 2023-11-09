Стала известна самая опасная тройка в КХЛ

Финский форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлун Ред Стар» Теему Пулккинен в интервью Legalbet заявил, что считает самой опасной динамовскую тройку нападения Гусев — Пакет — Уилл.

По его словам, эти игроки способны навести шороха у ворот противника и систематически помогают московскому клубу набирать очки в турнирной таблице.

«Самая лучшая тройка в лиге — это Гусев — Пакет — Уилл. У них впечатляющая статистика по заброшенным шайбам в большинстве. Они проводят на площадке достаточно много времени, и забивают на протяжении всего сезона. Опасные парни», — заявил Пулккинен, выступавший ранее за бело-голубых.

В нынешнем сезоне команда под руководством Алексея Кудашова набрала 42 очка после 28 игр и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшем матче москвичи сыграют против минских одноклубников. Игра пройдет в белорусской столице 12 ноября и начнется в 17:10 по местному времени.

Ранее экс-тренер «Спартака» Федор Канарейкин назвал три команды-открытия сезона в КХЛ.