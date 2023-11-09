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Россияне сыграют друг с другом в главном теннисном турнире года

Медведев и Рублев попали в одну группу на Итоговом турнире АТР — 2023

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Amr Alfiky/Reuters

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев по итогам жеребьевки Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) попали в «красную» группу.

Таким образом, третья и пятая ракетка мира соответственно проведут как минимум один матч между собой на турнире, который стартует 12 ноября в итальянском Турине.

Противостоять Медведеву и Рублеву также будут испанец Карлос Алькарас и Александр Зверев. В «зеленую» группу попали серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и датчанин Хольгер Руне.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев располагается на пятой позиции, набрав 5 205 очков. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 445 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 455 очков. Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян.

9 ноября Даниил Медведев возглавил рейтинг по уровню привлекательности для потенциальных рекламодателей. По количеству упоминаний в российских средствах массовой информации Медведев стал вторым по популярности после фигуристки Александры Трусовой.

Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин совершил сенсацию на теннисном турнире во Франции.

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