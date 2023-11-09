Женская сборная России по хоккею проиграла 16-летним юниорам со счетом 0:16

В рамках международного турнира по хоккею, который в эти дни проходит в Минске, сборная России в возрасте до 16 лет переиграла женскую национальную команду страны.

Матч, который прошел в белорусской столице 8 ноября, завершился крупной победой юниоров со счетом 16:0. По ходу игры сборная России U-16 смогла нанести 49 бросков в створ ворот соперниц, женщины смогли нанести четыре броска.

В следующем матче женская сборная России сыграет против юношеской команды Белоруссии, составленной из игроков не старше 18 лет.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила Федерацию хоккея России (ФХР) от участия на чемпионате мира в 2022 году, это решение продолжает действовать до сих пор.

В последний раз сборная России выигрывала чемпионат мира в 2014 году, на Олимпийских играх российские хоккеисты последний раз первенствовали в Пхенчхане в 2018 году.

Ранее тренер «Вашингтона» раскритиковал российских хоккеистов после матча с «Флоридой».