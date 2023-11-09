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Forbes представил рейтинг самых ценных персональных брендов российских спортсменов

Медведев возглавил рейтинг Forbes по ценности персонального бренда среди россиян

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Lisa Leutner/Reuters

Forbes Sport опубликовал рейтинг ценности персональных брендов российских спортсменов. Лидером стал теннисист Даниил Медведев. Он возглавил рейтинг по уровню привлекательности для потенциальных рекламодателей. По количеству упоминаний в российских средствах массовой информации Медведев стал вторым по популярности после фигуристки Александры Трусовой.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев является лучшим из россиян. Он занимает третью строчку. Лидировать продолжает серб Новак Джокович. Вторым идет испанец Карлос Алькарас.

Второе место в рейтинге Forbes досталось Александре Трусовой. На Олимпийских играх в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Она прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе.

Тройку рейтинга Forbes замкнул Александр Овечкин. Российский хоккеист продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки.

Четвертое место занял футболист «Локомотива» Артем Дзюба, а пятое еще одна фигуристка — олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее Валиева в день суда опубликовала видео со словами: в голове лишь мысли о мести.

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