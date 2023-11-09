Forbes представил рейтинг самых ценных персональных брендов российских спортсменов

Forbes Sport опубликовал рейтинг ценности персональных брендов российских спортсменов. Лидером стал теннисист Даниил Медведев. Он возглавил рейтинг по уровню привлекательности для потенциальных рекламодателей. По количеству упоминаний в российских средствах массовой информации Медведев стал вторым по популярности после фигуристки Александры Трусовой.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев является лучшим из россиян. Он занимает третью строчку. Лидировать продолжает серб Новак Джокович. Вторым идет испанец Карлос Алькарас.

Второе место в рейтинге Forbes досталось Александре Трусовой. На Олимпийских играх в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Она прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе.

Тройку рейтинга Forbes замкнул Александр Овечкин. Российский хоккеист продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки.

Четвертое место занял футболист «Локомотива» Артем Дзюба, а пятое еще одна фигуристка — олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее Валиева в день суда опубликовала видео со словами: в голове лишь мысли о мести.