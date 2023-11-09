Овечкин не смог набрать очки в третьем матче НХЛ подряд

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не может набрать очки в трех матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 9 ноября по московскому времени «Вашингтон» в домашнем матче проиграл «Флориде Пантерз». Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. Овечкин в поединке не сумел набрать очков, таким образом, он не может сделать результативное действие на протяжении трех матчей. Этот поединок также стал пятым, в котором нападающий не сумел оформить гол.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач.

За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в 11 матчах потерпел шесть поражений. «Флорида» одержала седьмую победу в 12 играх.

Ранее Овечкин рассказал, как «Вашингтону» преодолеть спад.