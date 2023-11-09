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Газзаев назвал главную фишку Абаскаля

Экс-тренер ЦСКА Газзаев назвал эксперименты главной фишкой Абаскаля в «Спартаке»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев не сумел объяснить, почему наставник столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль не поставил в стартовый состав на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» нападающего Александра Соболева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Тренеру виднее, он оценивает состояние своих подопечных в недельном цикле. Но со стороны мне кажется, что испанский специалист продолжает искать, экспериментировать. Это, похоже, его фишка. С этим уже ничего не поделать», — заявил Газзаев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России, уступив только петербургскому «Зениту», который завоевал пятое чемпионство подряд, и столичному ЦСКА.

После 14 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». Отставание от лидера турнирной таблицы — «Краснодара» — составляет десять баллов. Следующий матч подопечные Абаскаля проведут против «Ростова». Поединок состоится 12 ноября в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, зачем пытаются «слить» тренера «Спартака» Абаскаля.

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