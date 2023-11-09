Известный блогер сравнил уровень Павловича и Аспиналла

Знаменитый боец и блогер Артем Тарасов прокомментировал для «Газеты.Ru» шансы Сергея Павловича в бою за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против британца Тома Аспиналла, заявив, что российский боец является явным фаворитом.

«В бою, конечно, могут быть нюансы, но думаю, что наш запасной боец намного сильнее, чем соперник. Честно говоря, не очень хорошо его знаю, ярких его выступлений не видел. А если мы о нем много не слышали, то боец этот непостоянный, не показывающий стабильный результат», — считает Тарасов.

И Тарасов, и Аспиналл выбраны в качестве участников боя за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на коротком уведомлении. На счету каждого из соперников по шесть побед и одному поражению в Абсолютном бойцовском чемпионате, при этом россиянин после первого фиаско одержал шесть побед кряду. Букмекеры считают фаворитом поединка Аспиналла. Изначально в рамках UFC 295 за постоянный чемпионский титул должны были сражаться Джон Джонс и Стипе Миочич, но из-за травмы первого тот поединок был отменен.

Ранее UFC назвал россиянина лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий.