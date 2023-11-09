Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Защитник ЦСКА: в Москве безопасно, а в Бразилии могут легко ограбить

Защитник ЦСКА Роша заявил, что чувствует себя спокойно в Москве

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша признался, что чувствует себя безопаснее и комфортнее в Москве, нежели чем в Бразилии. Его слова приводит издание «Ведомости».

«Это красивый, чистый и очень безопасный город. Здесь ты всегда можешь быть спокоен. Дома после 20:00 мы стараемся не выходить на улицу – легко могут ограбить, и так практически в любом бразильском городе. Небезопасные места, конечно, есть в каждой стране, но в Бразилии их слишком уж много», — заявил Роша.

Роша перешел в московский клуб осенью 2022 года из бразильского «Портимоненсе». В нынешнем сезоне защитник сыграл 17 матчей во всех турнирах и записал на свой счет голевую передачу.

ЦСКА после 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. От лидера чемпионата — «Краснодара» — подопечные Владимира Федотова отстают на семь баллов. Также ЦСКА в шестом туре группового этапа Кубка России обыграл «Оренбург» и вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места. Соперником ЦСКА в плей-офф станет «Ростов».

Ранее голкипер ЦСКА заявил, что в России не любят слушать правду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий