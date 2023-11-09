Защитник ЦСКА: в Москве безопасно, а в Бразилии могут легко ограбить

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша признался, что чувствует себя безопаснее и комфортнее в Москве, нежели чем в Бразилии. Его слова приводит издание «Ведомости».

«Это красивый, чистый и очень безопасный город. Здесь ты всегда можешь быть спокоен. Дома после 20:00 мы стараемся не выходить на улицу – легко могут ограбить, и так практически в любом бразильском городе. Небезопасные места, конечно, есть в каждой стране, но в Бразилии их слишком уж много», — заявил Роша.

Роша перешел в московский клуб осенью 2022 года из бразильского «Портимоненсе». В нынешнем сезоне защитник сыграл 17 матчей во всех турнирах и записал на свой счет голевую передачу.

ЦСКА после 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. От лидера чемпионата — «Краснодара» — подопечные Владимира Федотова отстают на семь баллов. Также ЦСКА в шестом туре группового этапа Кубка России обыграл «Оренбург» и вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места. Соперником ЦСКА в плей-офф станет «Ростов».

Ранее голкипер ЦСКА заявил, что в России не любят слушать правду.