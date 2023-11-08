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Министр спорта Украины подал в отставку

Министр молодежи и спорта Украины Гутцайт подал в отставку

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Wikimedia Commons

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал в Верховную раду заявление об отставке. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук в своих социальных сетях.

«В Верховную раду поступило заявление министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М. об отставке. Заявление будет рассмотрено в ближайшее время», — написал Стефанчук.

Гутцайт занимал эту должность с марта 2020 года. Свою профессиональную карьеру спортсмена он выстроил в фехтовании. Гутцайт является обладателем золота Олимпийских игр 1992 года в командной сабле. За свою карьеру он завоевал серебро чемпионата мира и бронзу чемпионата Европы в командной сабле, бронзу чемпионата мира в личном первенстве (сабля).

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее в Британии поддержали участие россиян в Олимпийских играх на одном условии.

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