Стало известно, как выступающие в Европе футболисты влияют на сборную России

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков объяснил вызов полузащитника «Гавра» Далера Кузяева и хавбека «Монако» Александра Головина на ноябрьский сбор национальной команды России. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Зачем вызывать на товарищеский матч игроков из Европы? Мы же хотим видеть нашу сборную в ее лучшем составе. Если у наших ведущих футболистов есть возможность приехать и сыграть — это здорово. В текущих условиях это плюс.

Даже их присутствие и общение в коллективе скажется на команде положительно. Это же не только товарищеский матч, но и внутреннее состояние национальной команды. Думаю, небольшое время сборов — приятный момент для всех. Есть тактические, теоретические занятия. Самое главное — общение», — заявил Горшков.

7 ноября Российский футбольный союз опубликовал состав на ноябрьский сбор национальной команды.

20 ноября в Волгограде подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кубы в товарищеском матче. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Ранее Аршавин заявил, что ему неинтересна сборная России.