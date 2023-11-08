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Стало известно, как выступающие в Европе футболисты влияют на сборную России

Экс-футболист Горшков: присутствие Головина и Кузяева пойдет на пользу сборной

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков объяснил вызов полузащитника «Гавра» Далера Кузяева и хавбека «Монако» Александра Головина на ноябрьский сбор национальной команды России. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Зачем вызывать на товарищеский матч игроков из Европы? Мы же хотим видеть нашу сборную в ее лучшем составе. Если у наших ведущих футболистов есть возможность приехать и сыграть — это здорово. В текущих условиях это плюс.

Даже их присутствие и общение в коллективе скажется на команде положительно. Это же не только товарищеский матч, но и внутреннее состояние национальной команды. Думаю, небольшое время сборов — приятный момент для всех. Есть тактические, теоретические занятия. Самое главное — общение», — заявил Горшков.

7 ноября Российский футбольный союз опубликовал состав на ноябрьский сбор национальной команды.

20 ноября в Волгограде подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кубы в товарищеском матче. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Ранее Аршавин заявил, что ему неинтересна сборная России.

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