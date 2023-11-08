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Губерниев вспомнил Булгакова в ответ на слова Родниной

Комментатор Губерниев заявил, что Роднина имеет право на мнение о деле Валиевой

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «Спорт-Экспрессу» ответил на вопрос, могут ли слова олимпийской чемпионки Ирины Родниной о деле фигуристки Камилы Валиевой оказать влияние на ход процесса.

«Вы правда думаете, что Роднина окажет какое-то давление на суд? Смешно же, правда? Она имеет право на свое мнение. Я исхожу из того, что говорить правду легко и приятно. Вспомним моего любимого Булгакова. Для меня Валиева была и есть спортсменкой чистой и честной. Все остальное — к ее окружению», — заявил телеведущий.

7 ноября Роднина заявила, что стороне защиты Валиевой нужно было «покрасивее врать».

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру, где она заняла четвертое место.

В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира, в котором выступала Валиева. Новые слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки пройдут 9 и 10 ноября.

Ранее министр спорта России назвал странным заявление Родниной.

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