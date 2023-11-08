Тарасова: не нужно сейчас ничего говорить в защиту Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не стала реагировать на заявление трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной о том, что российской стороне нужно было «покрасивее врать» по делу фигуристки Камилы Валиевой. Слова Тарасовой передает Sport24.

«Слушание дела Камилы Валиевой будет на днях, и я считаю, что не нужно ничего говорить в защиту. Не понимаю, чего сейчас хотят люди. На слова Родниной никак не реагирую! Чего тут обсуждать?» — заявила Тарасова.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру, где она заняла четвертое место.

В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира, в котором выступала Валиева. Новые слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки пройдут 9 и 10 ноября.

Ранее в Госдуме заявили о политической подоплеке в деле Валиевой.