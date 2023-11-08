В США заявили, что Овечкин идет по антирекордному графику голов

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер заявила, что у российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина еще есть время для того, чтобы побить снайперский рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, и призвала довериться в этом вопросе капитану «столичных».

«Овечкин сейчас идет по графику 16 голов в этом сезоне, что станет первым разом в карьере, когда он не доберется до отметки в 20 шайб. Тем не менее сезон только начался, и слишком рано беспокоиться о его погоне за Гретцки», — заявила Сильбер.

Также она подчеркнула, что Овечкин уже попадал в подобные ситуации, когда его результативность на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не была высока.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. На протяжении четырех последних игр хоккеист не мог поразить ворота соперников.

За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее в «Вашингтоне» заявили, что Овечкин не разучился забивать.