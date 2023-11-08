Тактаров о признании Махачева лучшим: на что это влияет, кроме разговоров в интернете?

Российский боец Олег Тактаров, говоря о выходе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева на первое место в рейтинге промоушена вне весовых категорий, заявил, что это ни на что не влияет. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Первое место Махачева в рейтинге UFC вне весовых категорий? А на что это влияет, кроме разговоров прыщавых мальчиков в интернете? Я лично жду от Махачева еще два пояса в других категориях. Он на это способен, займет это максимум пять лет», — заявил Тактаров.

21 октября Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Несмотря на эту победу, Махачев не возглавил рейтинг, а лишь поднялся с третьего на второе место, уступая только Джону Джонсону. В обновленном рейтинге UFC россиянин занял первое место. Третьим остался австралиец Волкановски.

Россиянин заработал за победу на турнире UFC 294 около $2 млн. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

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