Аршавин заявил, что ему неинтересна сборная России

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «Спорт-Экспрессу» объяснил, почему считает матчи национальной команды неинтересными.

«Сборная России неинтересна. Потому что матчи не несут спортивного значения. А футболистов, которые там выступают, я знаю и по чемпионату России. Тренер знакомит игроков с требованиями для будущего? Когда будущее наступит — игроки, которые сейчас собираются, уже сами будут по телевизору смотреть сборную», — заявил экс-футболист.

7 ноября Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав на ноябрьский сбор национальной команды.

20 ноября в Волгограде подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кубы в товарищеском матче. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее назвали причины, по которым Дзюбу не вызывают в сборную России.