Дзюбу назвали уникальным явлением в российском футболе

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высоко оценил игру нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Дзюба играет на хорошем уровне. Он не так результативен, как прошлой весной, но для «железнодорожников» присутствие на поле Дзюбы имеет большое значение. Через него строится вся игра в атаке. И Артем еще прибавит во второй части РПЛ.

Дзюба — уникальное явление в российском футболе. Он уже это неоднократно доказывал. Каждый раз, когда от него отказывается один клуб, Артем без проблем находит другой и становится там ключевым футболистом», — заявил экс-футболист.

5 ноября Дзюба отличился в матче с московским «Спартаком» в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась вничью 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

35-летний нападающий подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого форвард выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

В новом сезоне Дзюба сыграл 12 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Дзюба назвал себя марионеткой в руках Слуцкого.