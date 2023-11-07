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Китайских биатлонистов попросили не выступать на соревнованиях в России

Международный союз биатлонистов попросил Китай не выступать в России

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IBU

Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов рассказал, что китайские спортсмены не смогут принять участие в Международной лиге клубного биатлона из-за настоятельной просьбы Международного союза биатлонистов (IBU). Его слова приводит РИА Новости.

«С утра говорил с главным тренером китайского клуба (Андреем) Прокуниным. Они хотели поучаствовать в лиге. Но это не зависит от их желания и возможностей, а напрямую зависит от поступившей вежливой, но настоятельной просьбы IBU, которую озвучили через китайскую федерацию», — заявил Нуждов.

Международная лига клубного биатлона пройдет в Ханты‑Мансийске 18 и 19 ноября. Изначально планировалось, что в турнире будут участвовать спортсмены из России, Китая и Белоруссии.

Международный союз биатлонистов весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее известного биатлониста вывели из комы после выстрела в живот.

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