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Стало известно, сколько призовых за карьеру заработал теннисист Рублев

Теннисист Рублев заработал за карьеру более 20 миллионов долларов

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Brendan McDermid/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вошел в топ-30 теннисистов в истории Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) по сумме заработанных призовых за карьеру. Россиянин в сезоне 2023 заработал $5,163 млн. Теперь общая сумма заработка Рублева за карьеру составляет $20,146 млн. Лидером по этому показателю остается сербский теннисист Новак Джокович, который заработал $176,231 млн. Лучшим среди российских теннисистов стал Даниил Медведев, который получил $34,734 млн.

4 ноября Рублев уступил Джоковичу в полуфинале турнира в Париже (Франция) со счетом 7:5, 6:7, 5:7. До этого он проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале турнира в Вене (Австрия).

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев располагается на пятой позиции, набрав 5 205 очков. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 445 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 455 очков. Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян.

Ранее Джокович стал победителем парижского «Мастерса».

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