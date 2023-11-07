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Стало известно о состоянии введенного в кому известного биатлониста

Болгарского биатлониста Красимира Анева вывели из комы после выстрела в живот

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Александр Вильф/РИА Новости

Болгарского биатлониста-чемпиона Красимира Анева вывели из медикаментозной комы после выстрела в живот. Об этом сообщает «Телеграф».

Личный тренер спортсмена Георгий Фуртунов рассказал, что на текущий момент болгарину лучше, и он пришел в себя. Он добавил, что Анев не может говорить, потому что интубирован, однако отвечает жестами. «С ним много всего случилось. И в личном плане, и в профессиональном», — добавил специалист.

1 ноября биатлониста нашли с огнестрельным ранением недалеко от дамбы «Дренов дол» недалеко от города Кюстендил. Его направили в реанимацию в тяжелом состоянии. По информации полиции, биатлонист сам выстрелил себе в живот.

Анев является чемпионом Европы 2019 года в индивидуальной гонке, а также многократным призером чемпионатов Европы и Универсиад. Он принимал участие в трех Олимпийских играх в 2014, 2010 и 2018 годах. После сезона-2019/20 Анев завершил профессиональную карьеру биатлониста в возрасте 33 лет.

Ранее МОК обвинили в нарушении Олимпийской хартии.

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