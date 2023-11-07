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Булыкин дал прогноз на матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Ньюкаслом»

Экс-футболист Булыкин считает, что «Боруссия» и «Ньюкасл» сыграют вничью

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что матч группового этапа Лиги чемпионом между дортмундской «Боруссией» и английским «Ньюкаслом» закончится вничью, передает ODDS.ru.

«В ответной встрече будет счет 1:1. Потому что первую встречу еле-еле сыграли, хотя у «Ньюкасла» было много моментов. В этой игре точно обе команды забьют», — сказал Булыкин.

В третьем туре «Боруссия» победила со счетом 1:0. Единственный мяч на 45-й минуте забил нападающий «Боруссии» Феликс Нмеча. Ему ассистировал Нико Шлоттербек.

Таким образом, дортмундская «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице группы F, набрав четыре очка. «Ньюкасл» также имеет в активе четыре балла, но располагается на третьей строчке, уступая по дополнительным показателям. Возглавляет таблицу французский «Пари Сен-Жермен», который набрал шесть очков. Замыкает группу «Милан», которому удалось заработать лишь два очка.

Ранее бывший футболист мадридского «Реала» установил рекорд Лиги чемпионов.

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