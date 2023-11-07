МОК обвинили в нарушении Олимпийской хартии

Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал новость о том, что Спортивный арбитражный суд (САS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на отстранение, которое было вынесено Международным олимпийским комитетом (МОК), передает «Спорт-Экспресс».

«То, что сейчас происходит с нашими спортсменами, — очевидное нарушение Олимпийской хартии. Они мотивируют свое решение тем, что мы нарушили олимпийское перемирие. В хартии об этом ничего не сказано», — сказал Жуков.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее политолог Алексей Мартынов объяснил разное отношение МОК к спортсменам из России и Израиля.