Стали известны лучшие игроки «Спартака» и «Локомотива» в дерби

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» заявил, что полузащитники Антон Зиньковский и Максим Глушенков проявили себя лучше всех в этой игре.

«Выделить какую-то из команд я не возьмусь, потому что и у тех, и у других были ошибки, были и хорошие моменты, подходы, но игра показала, что и «Локомотиву», и «Спартаку» есть кому работать. Из игроков в составе красно-белых мне больше понравился Антон Зиньковский, он ярко проявил себя в игре. А у «Локомотива» понравился Максим Глушенков, его игра в первом тайме была качественной. По второму тайму не могу его выделить как одного из ведущих футболистов данной игры», — заявил Игнатьев

Матч «Локомотив» — «Спартак» завершился результативной ничьей со счетом 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой игры обе команды набрали по 21 баллу и сохранили за собой пятое и шестое место в турнирной таблице чемпионата России соответственно. В следующем туре «Спартак» дома примет «Ростов», а «Локомотив» на своем поле сыграет против грозненского «Ахмата».

Ранее легенда «Спартака» Валерий Гладилин призвал отказаться от критики одной из команд РПЛ.