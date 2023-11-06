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Легенда «Спартака» призвал отказаться от критики одной из команд РПЛ

Тренер Гладилин заявил, что «Крылья Советов» играют как умеют

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ФК «Крылья Советов»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов» заявил, что команда Игоря Осинькина не находится в кризисе, несмотря на одно набранное очко в четырех последних матчах. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Никакого кризиса у «Крыльев Советов» нет, команда играет так, как она может. У них лучших игроков все время раскупают, они идут в лидирующей группе. Они играли, старались, но у «Краснодара» на данный момент сильнее состав. «Быки» играли с позиции силы и смогли добиться достойного результата. Никаких претензий к самарцам быть не должно — они играли против сильного оппонента, имеющего поставленную игру и идущего на первом месте», — заявил Гладилин.

Матч «Краснодар» — «Крылья Советом» завершился победой хозяев с минимальным счетом 2:1. После этой игры команда под руководством Владимира Ивича набрала 31 очко и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья» с 22 очками сохранили за собой четвертое место.

Ранее ЦСКА предрекли борьбу за чемпионство.

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