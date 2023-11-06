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Ветеран призвал защитников ЦСКА не заниматься ерундой

Экс-игрок ЦСКА Пономарев призвал защитников клуба не заниматься ерундой

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ПФК ЦСКА

Бывший защитник столичного ЦСКА Владимир Пономарев после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» в интервью «Газете.Ru» заявил, что главный тренер красно-синих Владимир Федотов смог грамотно справиться с кадровыми проблемами.

«Ничего страшного в том, что три матча подряд сыграл практически один и тот же состав, нет. У нас много больных ребят, травмированных, приходится Федотову из-за этого все время что-то придумывать. В принципе, он хороший состав собрал, оборона у нас надежная. Не надо только ерундой у себя в штрафной площадке заниматься — идти в обводку или пытаться как-то обмануто соперника там. Не надо заниматься тем, чем тебе не положено — отбей мяч на угловой, если у тебя критическое положение. Конечно, желательно отдавать передачи партнерам, но ни в коем случае не пожарить рядом с вратарем», — заявил Пономарев.

Матч ЦСКА — «Пари НН» прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы армейцы набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 20 очками сохранил за собой восьмую позицию.

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