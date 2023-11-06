Акинфеев рассказал, может ли он уехать из России

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в ходе лекции «Вратарь, подаривший надежду» во время марафона общества «Знание» заявил, что не уедет из России, передает РИА Новости.

«В России каждый человек должен испытывать патриотические чувства. Я больше все люблю все русское. Я русской души человек, которые не променяет русские березки на испанские сосны», — сказал Акинфеев.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 749 матчей за красно-синих, 313 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее Акинфеев заявил, что современные журналисты ищут среди игроков дурака.