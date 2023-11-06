Буре назвал хоккеиста, который выше всех по мастерству в НХЛ

Бывший хоккеист сборной России Павел Буре в интервью «Матч ТВ» ответил на вопрос, есть ли игрок в мировом хоккее, который интересен ему по стилю.

»Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» очень выделяется в НХЛ. Это сразу видно, когда он выходит на лед. Иногда смотрю хайлайты НХЛ, и нельзя не заметить, как человек на несколько голов выше всех по мастерству.

Макдэвид делает то, что не могут другие. Поэтому он столько забивает и столько зарабатывает очков. За такими хоккеистами интересно наблюдать. От их хоккея получаешь истинное удовольствие», — заявил Буре.

26-летний канадец в прошлом сезоне стал лучшим снайпером и бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, а также завоевал «Харт Мемориал Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

Павел Буре выигрывал чемпионат мира (1990), становился серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флориду Пантерз». Провел 702 матча в регулярных чемпионатах, отметившись 779 (437+342) очками. Также он сыграл 64 матча в Кубке Стэнли, набрав 70 (35+35) баллов.

Спортивную карьеру завершил в 2003 году.

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