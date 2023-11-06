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Дзюба обновил рекорд РПЛ

Форвард «Локомотива» Дзюба забил 160-й мяч в РПЛ и обновил свой рекорд

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба забил 160-й мяч в Российской премьер-лиге (РПЛ) и обновил свой рекорд.

5 ноября форвард сравнял счет в матче со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ. Встреча завершилась вничью — 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ, он провел в турнире 413 матчей. В тройку входят Олег Веретенников (140) и Александр Кержаков (139). Из действующих игроков ближе всех к Дзюбе --нападающий московского «Динамо» Федор Смолов – в его активе 108 голов и шестое место.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

В новом сезоне 35-летний форвард сыграл 12 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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