Гол и передача Головина принесли «Монако» победу над «Брестом»

В матче чемпионата Франции «Монако» обыграл на своем поле «Брест».

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе «Монако» точными ударами отметились Александр Головин и Денис Закария, которому ассистировал Головин.

После 11 туров на счету Головина пять забитых мячей и две результативных передачи. На первой позиции располагается форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, у которого десять результативных действий.

Головин проводит шестой сезон в составе «Монако», куда он перебрался из московского ЦСКА после чемпионата мира — 2018.

В футболке сборной России Головин провел 46 матчей, в которых отметился пятью голами и 13 результативными передачами.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает второе место, имея в активе 23 очка. Лидирует в чемпионате столичные «ПСЖ», сумев набрать 23 балла. Замыкает тройку сильнейших «Ницца», имея в своем активе 22 очка.

«Брест» идет на шестой строчке, имея в активе 15 очков.

В следующе туре «Монако» сыграет с «Гавром». «Брест» сыграет со «Страсбургом».

Ранее Головин вышел на второе место по результативности в Лиге 1.