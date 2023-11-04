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Юбилейный гол Роналду принес «Аль‑Насру» победу

Роналду забил 400-й мяч после 30-летия и помог «Аль-Насру» победить «Аль-Халидж»

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Ahmed Yosri/Reuters

«Аль‑Наср» на своем поле одержал победу над клубом «Аль‑Халидж» в матче 12‑го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде и завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Криштиану Роналду и Эмерик Ляпорт.

Для 38-летнего португальца этот забитый мяч стал 400‑м в карьере после 30‑летия. Всего в его активе 863 гола.

«Аль‑Наср» продлил свою беспроигрышную серию до 10 встреч. Команда Роналду набрала 28 очков и располагается на второй позиции в турнирной таблице. «Аль‑Халидж» с 10-ю баллами занимает на 15‑е место.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» 2 января. По контракту с клубом он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее Роналду пошутил над украинским боксером Усиком.

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