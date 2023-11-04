Олимпийская чемпионка из России назвала спорт оружием и средством политики

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова в комментарии РИА Новости выразила мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) активно использует спорт как мощнейшее политическое оружие.

«Рекомендации МОК — дискриминация по национальному признаку. Все говорят, что спорт вне политики, но всем понятно, что спорт — это мощнейшее оружие и средство политики. Им активно пользуются. Хочется, чтобы в состязаниях этого было как можно меньше.

Очень обидно за наших ребят, ведь спортивный век короткий, особенно в некоторых видах спорта. Больно, что им не дают возможность показать их красоту и мощь. Им это аукнется потом. А мы воспринимаем это нормально, трудимся, держимся», — сказала спортсменка.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее МОК обвинили в использовании Олимпиады в политической борьбе.