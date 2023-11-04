Российская фигуристка выложила фото, продемонстрировав пышную грудь

Российская фигуристка Станислава Константинова в своих социальных сетях поделилась фотографией из ресторана. Девушка позирует в черном кожаном пиджаке и молочном топе, который подчеркивает ее пышную грудь.

В августе 2022 года Константинова объявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года девушка рассказала изданию «Спорт-Экспресс», что закончила карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила это тем, что пик ее формы прошел. Спортсменка считает, что не сможет превзойти свои прошлые результаты. Сестра Константиновой продолжает заниматься фигурным катанием.

Константинова является бронзовой призеркой Универсиады 2019 года в женском одиночном катании. В сезоне-2020/21 фигуристка заняла 16-е место на чемпионате России. Лучшим результатом россиянки в международных соревнованиях стало второе место Гран-при Хельсинки в сезоне-2018/19. Она мастер спорта международного класса.

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