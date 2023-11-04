Махачев рассказал, что может перейти в бокс

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев не исключил, что попробует себя в профессиональном боксе. Его слова передает «Матч ТВ».

«Почему бы и нет. Просто попробовать – я бы с радостью. Бой Фрэнсиса Нганну показал, на какой уровень может выйти профессиональный боец, перейдя в бокс. Много разговоров о том, что Тайсон Фьюри был не готов, но это был бой, кого это беспокоит. Фьюри побывал в нокдауне. Думаю, Фьюри показал бокс в плохом лице», — сказал Махачев.

21 октября Махачев в главном бою вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева. Россиянин заработал за победу на турнире около $2 млн. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Махачев рассказал о травме, полученной в поединке с Волкановски.