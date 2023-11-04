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Украинский боксер Усик рассказал, что его отец побил своих друзей

Украинский боксер Усик: мой отец побил своих друзей, которые не верили в меня

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Kacper Pempel/Reuters

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что его отец побил своих друзей, которые сомневались в том, что его сын добьется больших успехов в боксе. Слова Усика передает Eurosport.

«Когда я еще не был олимпийским чемпионом, папа говорил своим друзьям, что я им непременно стану. А они ему в ответ сказали: «Кто? Саня? Не прикалывайся! Как может парень из Симферополя взобраться на такую вершину?» И отец их побил за то, что они не верили в меня», — сказал Усик.

2 марта стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. 1 ноября ESPN сообщил, что Усик и Фьюри проведут боксерский поединок в феврале 2024 года.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Майк Тайсон назвал фаворита боя между Фьюри и Усиком.

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