Адвокат рассказала, были ли обнаружены наркотики на смывах рук футболиста Бугаева

Адвокат Екатерина Макличенко, представляющая интересы бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, рассказала, что на смывах рук экс-игрока не были обнаружены следы наркотических средств. Слова адвоката передает «Спорт-Экспресс».

«У него уже были сняты смывы с рук после задержания. На смывах с рук никакого наркотического вещества не обнаружено. Так что мы будем до последнего бороться за Бугаева, потому что у нас нет другого выхода. Человек реально может сесть на пожизненное из-за того, что кто-то решил нажиться», — добавила Макличенко.

1 ноября Telegram-канал Shot сообщал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет.

Ранее Макличенко заявила о несостыковках в деле о сбыте наркотиков ее клиентом.