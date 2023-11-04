Адвокат экс-футболиста сборной России рассказала о несостыковках в деле о сбыте наркотиков

Екатерина Макличенко, адвокат бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, заявила о несостыковках в деле о сбыте наркотиков ее клиентом. Слова Макличенко передает «Спорт-Экспресс».

«Мы нашли много нестыковок в деле и заявляем ходатайство следователям, чтобы исключить рапорта сотрудников из числа доказательств, потому что якобы сотрудники ОНК остановили его, а это были сотрудники ППС. Устанавливаем сотрудников ППС, чтобы они были допрошены. Надеемся, что следствие, которое сейчас реально введено в заблуждение недобросовестными оперативками, будет идти нам на встречу», — сказала Макличенко.

1 ноября Telegram-канал Shot сообщал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет.

Ранее адвокат Бугаева рассказала, что ее клиенту подсунули наркотики.