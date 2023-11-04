Немецкий клуб расторг контракт с поддержавшим Палестину футболистом

Немецкий футбольный клуб «Майнц» расторг соглашение с Анваром Эль-Гази, который поддержал Палестину в вооруженном конфликте с Израилем. Об этом сказано на официальном сайте «Майнца».

«Майнц» расторг контракт с Анваром Эль-Гази. Расторжение контракта с игроком немедленно вступает в силу в пятницу, 3 ноября. Этой мерой клуб реагирует на высказывания и посты игрока в социальных сетях», — говорится в сообщении.

После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября Эль-Гази в своих социальных сетях опубликовал пост в поддержку Палестины. После этого футболист был отстранен от тренировок с командой даже несмотря на то, что удалил свою публикацию.

Эль-Гази выступает за «Майнц» с сентября 2023 года. Его последним клубом был «ПСВ». До этого он играл в Англии за «Эвертон» и «Астон Виллу», во Франции за «Лилль» и за «Аякс» в Голландии.

На счету Эль-Гази два матча в составе сборной Нидерландов.

Помимо Эль-Гази поддержку народу Палестины ранее выразил французский нападающий Карим Бензема.

Ранее о том, что «Майнц» расторгнет контракт с Эль-Гази за поддержку Палестины сообщало издание «Би-би-си».