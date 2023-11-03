Тренер Хохлов о матче России с Кубой: не надо обращать внимания на отсутствие достойных соперников

Бывший тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов отреагировал на новость о том, что в ноябре сборная России сыграет с Кубой, отметив, что сейчас национальной команде не приходится выбирать соперников, передает «Чемпионат».

«России особо не приходится выбирать соперников в этой ситуации. Главное, что нашлась Куба и матч состоится. Интересно само качество игры. Не нужно обращать внимания на то, что нет достойного соперника», — сказал Хохлов.

Матч состоится 20 ноября в Волгограде. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла пять товарищеских встреч. В октябре россияне обыграли Камерун со счетом 1:0 и сыграли вничью с Кенией 2:2.

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