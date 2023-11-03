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Ислам Махачев рассказал о своем отношении к сравнениям с Хабибом

Боец UFC Махачев: нормально отношусь к сравнениям с Хабибом

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Matt Davies/Global Look Press

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил, что нормально относится к сравнениям с легендой UFC Хабибом Нурмагомедовым, передает «Матч ТВ».

«Я нормально отношусь к сравнениям с Хабибом, понимаю, что от них никуда не деться», — сказал Махачев.

21 октября Махачев в главном бою вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева. Россиянин заработал за победу на турнире около $2 млн. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

Последний бой Хабиб провел осенью 2020 года, победив представителя США Джастина Гэтжи. Сразу после поединка россиянин заявил о завершении профессиональной карьеры. Он объяснил это тем, что пообещал матери не драться без отца и тренера — Абдулманапа Нурмагомедова. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее Хабиб рассказал, чем ему был интересен бой с Конором Макгрегором.

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