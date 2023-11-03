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Слова Тутберидзе о Валиевой назвали криком о помощи

Фигуристка Гербольдт о деле Валиевой: давным-давно все понятно, пора завязывать

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт считает, что уже давно пора вручить российским фигуристам-участникам Олимпийских игр в Пекине их золотые медали в командном виде. Об этом она заявила РИА Новости.

«Думаю, что это уже какой-то крик о помощи. На самом деле, пора с этим делом завязать. Мне кажется, уже давным-давно всем все понятно, просто почему-то пока это затягивается. Я считаю, что уже давно нужно вручить всем свои медали и оставить спортсменов в покое, потому что они ждут свои награды», — сказала Гербольдт.

В своем недавнем интервью наставница Валиевой Этери Тутберидзе заявила о желании проверить на детекторе лжи всех участников этого допингового дела.

В пробе спортсменки, которую Валиева сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру, где она заняла четвертое место.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. Новые слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой пройдут 9 и 10 ноября.

Ранее Татьяна Навка оценила идею Тутберидзе в деле о допинге Валиевой.

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