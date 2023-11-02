ЦСКА обыграл «Спартак»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» проиграл столичному ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 0:3.

В составе победителей точными бросками отметились Егор Фатеев, Максим Соркин и Константин Окулов.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает второе место, набрав 36 очков. ЦСКА находится на пятой строчке, имея в активе 30 баллов.

В следующем матче красно-белые сыграют с нижегородским «Торпедо». Встреча состоится 4 ноября. Команды выйдут на лед в 17.00 по московскому времени.

ЦСКА сыграет с тольяттинской «Ладой». Матч пройдет 5 ноября. Стартовое вбрасывание состоится в 13.00 по московскому времени.

Первое место на Западе занимает московское «Динамо», имея в активе 37 баллов. Замыкает тройку сильнейших нижегородское «Торпедо», набрав 34 балла.

31 октября «Спартак» в рамках регулярного чемпионата КХЛ обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 6:1. ЦСКА обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 6:3.

Ранее тренер «Спартака» рассказал, чему он научился за время работы.