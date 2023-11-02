Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» предположил, что футболисты РПЛ делают ставки

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предположил, что игроки Российской премьер-лиги (РПЛ) делают ставки, передает «РБ Спорт».

«Думаю, футболисты РПЛ делают ставки. Я знаю, что ставки делают все. Вся Вторая лига в России играет на ставках, это я знаю точно. Что касается РПЛ — не знаю, но, может быть, да», — сказал Канчельскис.

Также Канчельскис отметил, что во Второй лиге со ставками творится бардак.

Ранее футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» пригрозил «Милану» многомиллионным иском из-за дисквалификации полузащитника Сандро Тонали, который делал ставки на матчи итальянского клуба во время выступления за него.

23-летний Тонали известен по выступлениям за «Брешию» и «Милан». На его счету 15 матчей за сборную Италии.

Ранее известный футболист признал вину по делу о ставках.